Pallavolo serie B/M Chistian Pizzingrilli nuovo Scoutman della Ermgroup San Giustino

La Società Pallavolo San Giustino dà il benvenuto a Chistian Pizzingrilli, nuovo Scoutman di Ermgroup San Giustino per la prossima stagione 2020-2021.Pizzingrilli, offidano di origine, ex secondo libero nella squadra della sua città, si è avvicinato a questo mondo grazie al suo allenatore, nel 2014, decidendo così di lasciare il campo per coltivare questa passione. Dopo la prima esperienza tra le mura domestiche in serie B/M ha gravitato in A/F due anni con la Pallavolo AZ Zambelli (Orvieto). A gennaio è approdato ad Osimo in B/M fino all’interruzione dei campionati a causa del Covid-19. San Giustino lo attende con grande piacere. Pizzingrilli pronto per questa nuova avventura ha così dichiarato:” Sono molto contento di aver ricevuto la chiamata da San Giustino. L’allenatore Francesco Moretti e il Direttore Sportivo Goran Maric mi hanno presentato questo bel progetto. Spero di lavorare bene e dare una mano alla società con il mio supporto statistico, per riuscire al meglio in questa stagione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati