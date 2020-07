Continuano le riaperture delle case dell’acqua

Umbra Acque S.p.A. comunica ulteriori date di riapertura delle Case dell’Acqua:

Mercoledì 15 Luglio 2020

• Via G. Pascoli, Massa Martana

• Ponte Rio, Todi

• Piazza Dante Alighieri, San Venanzo

• Via Tuderte, Fratta Todina

• Piazza S. Biagio, Monte Castello di Vibio

• Via M. delle Grazie, Marsciano

• Collepepe, Collazzone

Venerdì 17 Luglio 2020

• Pistrino, Citerna

• Via G. Bartali Sede, Città di Castello

• P.zza Caduti del Lavoro, Umbertide

• Via Battisti, Pietralunga

• Piazza Simoncini, Magione

Nei prossimi giorni sul sito web dell’azienda verranno pubblicate le date di riapertura di altre Case dell’Acqua.

