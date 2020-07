Volley mercato serie B2/F: colpo grosso Trestina, ufficiale dal Città di Castello arriva Francesca Mancini

Un altro posto 4 insieme ad Arianna Cicogna in bianconero: arriva Francesca Mancini, classe 1994, cresciuta pallavolisticamente a Città di Castello, reduce da un ottimo campionato di Serie B1 con la sua città nella scorsa stagione. Francesca inizia a giocare a 13 anni in serie D per poi salire in C con la Starvolley e passare al Città di Castello Pallavolo sempre in C fino alla 2018-2019.

Eccole parole di Francesca: “Ho scelto Trestina perché il progetto presentato mi è parso davvero interessante. E’ stata costruita una squadra di livello, competitiva e questo mi riempie di entusiasmo. Ritroverò compagne con cui ho già condiviso il campo in stagioni passate e questo è uno stimolo in più. Ogni volta che comincio una nuova stagione agonistica nutro sempre grandi aspettative, spero di dare un valido contributo alla squadra e raggiungere obiettivi importanti. Cercherò di dare il massimo per disputare un buon campionato e non vedo l’ora di ricominciare questo stop forzato durato tantissimo”.

