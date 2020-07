Vivi altotevere Sansepolcro: definiti i quadri tecnici e le quote di iscrizione per scuola calcio e settore giovanile, Paolo Fabbri è il nuovo responsabile tecnico

La Vivi Altotevere Sansepolcro è lieta di comunicare la composizione dei quadri tecnici del proprio Settore Giovanile e Scuola Calcio per la stagione sportiva 2020/2021.

Il Responsabile del Settore Giovanile Giorgio Lacrimini ed il Responsabile della Scuola Calcio Andrea Maurizi, saranno coadiuvati, nel ruolo di Responsabile Tecnico, da Paolo Fabbri, che ricoprirà anche l’incarico di preparatore dei portieri del Settore Giovanile.

L’arrivo di Paolo Fabbri, volto noto nel panorama calcistico sia per la sua militanza da calciatore professionista come portiere di Perugia, Arezzo, Hellas Verona e Ternana sia come responsabile del settore giovanile del Perugia, testimonia concretamente l’impegno della società nel consolidare la propria primaria posizione nel contesto del calcio giovanile umbro e toscano.

La permanenza di tutti i nostri tecnici ed istruttori, che hanno creduto nel progetto che il Sansepolcro aveva ed ha più volte ribadito, nonostante il momento di forte strumentalizzazione di certe dinamiche portato avanti da soggetti terzi, è un ulteriore concreta dimostrazione della credibilità e dell’unità che sono le fondamenta di questa Società e testimonia ancora di più come, nelle difficoltà che si legano fisiologicamente ad ogni periodo di cambiamento, il Sansepolcro ed i suoi ragazzi costituiscano la migliore certezza per tutto il movimento calcistico del comprensorio.

Il Sansepolcro, in questi giorni, ha ricevuto continui attestati di stima da parte di molte realtà professionistiche nazionali con le quali saranno mantenuti canali privilegiati di collaborazione grazie anche alla riconosciuta professionalità e serietà di tutti i soggetti coinvolti nel proprio progetto e per la grande fiducia dimostrata da tutti gli iscritti del Settore Giovanile e della Scuola Calcio che ne sono i più genuini e sinceri testimonial.

Questi gli allenatori confermati nelle varie categorie del Settore Giovanile per la stagione 2020/2021:

Allievi Regionali A1, Tommaso Nardin

Giovanissimi Regionali A1, Lorenzo Comanducci

Giovanissimi Sperimentali, Andrea Boncompagni

Preparatore dei portieri Paolo Fabbri.

Questi invece gli istruttori della Scuola Calcio: Leonardo Gobbi, Diego Ruggeri, Alex Scaccioni, Fabio Marzo, Andrea Toti, Stefano Gennaioli, Enzo Mazzoni, Filippo Raccosta, Francesco Biccheri, Andrea Amoreo, Federico Checcaglini, Vittorio Pisano, Antonio Fiordelli, Davide Montini, Gianluca Nucci; preparatore dei portieri Alessandro Ligi.

Per quanto concerne le quote di iscrizione per la stagione 2020/2021, la Società comunica che saranno decurtate le mensilità legate al periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria da Covid19.

