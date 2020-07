Trasporto Pubblico Locale: associazione il mosaico “in commissione 2 abbiamo portato le nostre istanze, soddisfatti per l’incontro”

La possibilita’ di essere chiamati in audizione dalla 2° commissione Consiliare della Regione dell’Umbria e’ motivo di soddisfazione , innanzitutto ci ha permesso di avere un confronto con la Commissione Regionale sul Tema del Trasporto Pubblico Locale, ma anche perche’ ha riconosciuto alla nostra Associazione un ruolo che e’ quello di sollecitare ,controllare e proporre soluzioni su temi regionali di grande importanza.

Dobbiamo ringraziare di questo il Consigliere Regionale Michele Bettarelli, il quale si e’ adoperato dopo aver ricevuto il nostro documento sul tema “ I trasporti al tempo del Coronavirus “ e richiedere prontamente un’audizione della Commissione in tempi strettissimi . Un grazie al Presidente della Commissione Mancini e all’Assessore ai Trasporti Melasecche ,il quale nonostante gli impegni ha partecipato all’intera commissione

Abbiamo presentato documenti di supporto alle nostre richieste riguardanti il rapporto con Rfi che gestisce in questo momento FCU e abbiamo allegato copia del Piano Regionale dei Trasporti da dove si evince che molte delle nostre richieste sono riportate all’interno del Piano stesso ( valenza 2014/2024) .

Il nostro e’ stato un grido d’allarme sull’isolamento che il nostro territorio ha rispetto alle altre aree dell’Umbria e soprattutto sulla situazione creatasi con il CORONAVIRUS che ha visto il settore trasporti tra quelli che hanno avuto piu’ difficolta’ e che stentano a riprendere anche alla luce dell’imminente inizio dell’anno scolastico.

Infine abbiamo con il nostro intervento messo in luce la drammatica situazione della Ferrovia Centrale Umbra, dove a fronte di proclami di lavori ed interventi importanti da parte di RFI si ha una serie di inconcepibili ritardi… qui le nostre proposte :

Immediata Progettazione degli interventi legati alla sicurezza di terra ( con il sistema SCMT ) ,qui si hanno 18 milioni di euro fermi perche’ non c’e’ stata una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori ,questo intervento permetterebbe di velocizzare la tratta C. di Castello / Ponte S. Giovanni e di portare la velocita’ ad una media di 70 Km orari. Ridiscutere con RFI e con Trenitalia gli accordi fatti in precedenza sulla gestione delle risorse e sulle tracce ,portando cosi i nostri treni a Fontivegge –Ellera. Noi riteniamo la PSG – FONTIVEGGE di valenza strategica enorme. Alla luce di quanto riportato sul Piano Regionale dei Trasporti, rivedere la filosofia con cui si prepara un orario cercando di istituire alcune corse veloci su ferro ( con poche fermate ) gia’ dal prossimo orario invernale ( vedi allegato pag. 299/303). Evtando di istituire ancora corse con autobus che stanno creando problemi al traffico e all’ambiente di PERUGIA Ottimizzare al meglio l’utilizzo di ferrovia ed autobus per far si che non esistano piu’ zone isolate o poco fruibili.. Creare una cabina di Regia in Capo alla Regione che ottimizzi gli orari delle singole Aziende di trasporto, e’ innegabile lo scarso dialogo tra le varie aziende trasportistiche che creano solo disagi agli utenti umbri. La creazione dell’Agenzia del trasporto da parte della regione dovra’ essere una opportunita’ non solo per un vantaggio fiscale dell’IVA, ma dovra’ innanzitutto vedere all’interno della struttura manageriale figure con conoscenze specifiche trasportistiche che siano esse automobilistiche e ferroviarie, e non come ora con figure che prediligono la parola “ non e’ possibile far niente “.

“Il non e’ possibile” ha creato questa situazione in una regione che vuol fare del turismo un fiore all’occhiello,ma che e’ difficile da raggiungere ed ancor di piu’ da attraversare.

Abbiamo terminato il nostro intervento con l’auspicio che la Regione possa tornare a svolgere il ruolo che le compete cioe’ quello di Programmazione dei servizi e del controllo , che per troppo tempo, purtroppo e’ stato lasciato in mano alle Aziende di Trasporto.

L’Assessore ha risposto in maniera puntuale e precisa alle nostre segnalazioni e preoccupazioni, ci aspettiamo un cambio di rotta che possa finalmente vedere il nostro territorio non isolato come ora , ma fruibile con una ferrovia che ci possa permettere di viaggiare in questa bella Regione, salvaguardando l’ambiente.

La Commissione e’ stata sospesa, per essere riconvocata a breve .

Ci auguriamo di essere di nuovo sentiti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati