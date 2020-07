Servizi del comune solo con prenotazione online, già a regime l’annunciata transizione al digitale

Come annunciato, entra a regime la transizione on line dei servizi del comune di Città di Castello. Da questa settimana alcuni settori ricevono solo su appuntamento, nei prossimi giorni seguiranno gli altri secondo questa tabella di marcia: da questa settimana Tributi, Edilizia privata, Servizio Prg, Servizi Beni ambientali, Centro storico e abusivismo, Opere pubbliche e Impianti sportivi, Protezione civile, Tecnico amministrativo, Viabilità e verde pubblico, Sicurezza sul lavoro edilizia scolastica, cimiteriale e patrimonio; dalla prossima, da lunedì 13 luglio 2020, le attività produttive e di salvaguardia ambientale, dal primo settembre i Servizi Demografici. “Abbiamo traslato da tempo alcune procedure sul sito www.cittadicastello.gov.it, ed ora questa sperimentazione è diventata la prassi, anche a causa del Coronavirus che ci ha costretto ad accelerare l’erogazione digitale di tante attività” commenta l’assessore tifernate all’Innovazione digitale Riccardo Carletti. “Il sistema di di pagamenti on line funziona da tempo ed ora si potrà accedere ai servizi quasi esclusivamente con la prenotazione on line ed anche tutta la modulistica sarà on line sul sito del comune. In questo senso abbiamo inserito proprio sull’home page del sito istituzionale dei bottoni rossi a cui si accede a questi servizi”. Rimane possibile l’accesso in presenza dei cittadini senza appuntamento, solo per: Protocollo comunale presso piano terra di palazzo del Podestà con ingresso lato piazza Fanti; Servizio anagrafe e stato civile presso piano terra di palazzo Corsi in via XI Settembre; Servizio anagrafe e stato civile presso delegazione di Trestina in piazza Italia; Sportello polizia municipale presso loggiato Gildoni; Servizi cimiteriali presso Cimitero Urbano in via delle Terme; Ufficio Relazioni con il Pubblico presso piano terra di palazzo del Podestà – ingresso la corso Cavour; Servizio Messi Notificatori presso piano terra di palazzo Corsi in via XI settembre; Servizio di Segretariato Sociale presso piano terra di palazzo del Podestà – ingresso lato piazza Fanti; Servizi Istruzione-Educazione presso Centro Le Grazie in via del Pozzo; Servizio biblioteca e DigiPass presso piano terra di palazzo Vitelli Sam Giacomo in via XI settembre.

