“Raccontando Silvana” mercoledì 15 luglio ore 21,30, appuntamento in piazza del Municipio a San Giustino

Musica, poesie e parole. Raccontando Silvana. L’appuntamento di mercoledì prossimo 15 luglio in piazza del Municipio a San Giustino dalle ore 21,30 è organizzato dal Comune di San Giustino proprio per ripercorrere la vita, purtroppo breve, di Silvana Benigno. L’occasione è rappresentata dalla presentazione del libro “Il tuo sorriso ribelle” scritto dal marito Fabrizio Paladino, proprio con l’intento di non fare spegnere la memoria nei confronti di una grande donna che, soprattutto nella malattia, ha lasciato un messaggio straordinario di speranza e di come affrontare col giusto spirito la battaglia contro il cancro. Silvana Benigno sarà raccontata dagli amici, dalle persone che le sono state vicine fino all’ultimo e da altre grandi donne che l’hanno conosciuta tra una terapia e l’altra. Tutto questo insieme alla musica straordinaria di Laureta Hoday, concertista docente classe violino di Novamusica e con la partecipazione di Duilio Cagnoni, uno dei tanti amici di Silvana. Ma non solo, durante la serata – condotta da Moira Lena Tassi – ci saranno altre sorprese, come l’esibizione di alcune giovani della Scuola Danza di Lama e un altro straordinario ritratto di Moira Lena Tassi che verrà anche questo messo all’asta per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Ieo-Ccm di Milano. Nell’occasione, inoltre, potrà essere acquistato anche il libro “Il tuo sorriso ribelle” che sta avendo un grande successo. Questa è un’iniziativa che avrà luogo nella piazza principale di San Giustino (tornata da poco isola pedonale nei primi tre giorni della settimana, il tutto rispettando le norme anti-Covid), voluta dagli assessorati alle politiche culturali e sociali del Comune di San Giustino.

San Giustino, 10 luglio 2020

