Pallavolo: Città di Castello, si riparte dal settore giovanile e dalla B maschile

Il desiderio del Città di Castello Pallavolo maschile è quello di proseguire il lavoro intrapreso negli scorsi anni per ciò che concerne una stabilità societaria e, dal punto di vista strettamente tecnico, un’attenzione particolare al settore giovanile. Nei giorni scorsi la dirigenza biancorossa si è ritrovata per definire le linee per la ripartenza che significherà per la prima squadra la partecipazione al campionato di serie B.

Nei prossimi giorni saranno meglio definiti i quadri societari e quelli tecnici nonché la suddivisione dei vari gruppi del settore giovanile.

Poi si passerà alla prima squadra per analizzare le riconferme ed eventuali nuovi arrivi in maglia Città di Castello.

