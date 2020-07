Erm group San Giustino, Claudio Roselli entra a far parte dell’ufficio stampa, esperienza e qualità al servizio di una società sempre più ambiziosa

La società Pallavolo San Giustino dà il benvenuto al nuovo membro del suo ufficio stampa, Claudio Roselli, che affiancherà nella prossima stagione 2020-2021, le veterane Federica Gregori ed Elisa Capuccella.Roselli, classe ’61, giornalista dall’esperienza trentennale, si è avviato con RVT, Radio Valtiberina, passando poi dal 1990 al 2004 a TEVERE TV; la parentesi televisiva è proseguita con TELE ETRURIA eRTE24. Per quasi 30 anni ha scritto per il Corriere di Arezzo e da cinque anni a questa parte è divenuto corrispondente della Nazione Valtiberina Toscana. Roselli fa parte della Saturno Comunicazione ed è il Direttore responsabile di un periodico, L’eco del Tevere e Saturno Web TV. La passione per la pallavolo è sempre stata una costante, lo attestano i sette anni da addetto stampa per la San Giustino Volley, come quella per le auto, essendo attualmentel’addetto stampa della scuderia Speed Motor di Gubbio. Ermgroup San Giustino ringrazia ed è lieta di rafforzare lo Staff con un giornalista di grande spessore ed esperienza come Claudio Roselli, il quale, pronto per questa nuova avventura, ha così dichiarato: ” Arrivo in una società che ho sempre ammirato, per la struttura che possiede e per una programmazione che costituisce la base delle sue ambizioni. Ringrazio la dirigenza e affronto la nuova esperienza con le motivazioni che mi hanno sempre guidato nel mio lavoro”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati