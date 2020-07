Donne protagoniste: ad Asia e Chiara Stocchi del polo liceale il riconoscimento dell’inner whell

Premiate dall’Inner Wheel le due studentesse più brave del polo liceale Plinio il giovane di Città di Castello. Si chiamano Asia e Chiara Stocchi, sono risultate le migliori di tutti gli indirizzi e nei giorni scorsi l’Inner Wheel che ha istituito la borsa di studio, ha consegnato il riconoscimento alle due giovani ragazze promettenti, sottolineando con la presidente uscente Silvia Bacchi e la presidente entrante Simona Falleri che fosse un riconoscimento tutto al femminile con l’obiettivo di “valorizzare i talenti e la presenza delle donne fin dall’ambiente scolastico” nello spirito di un progetto europeo del club service tifernate. Per questo il Premio dell’Inner Wheel in Alto Tevere è stato assegnato a Nicoletta Bombardiere, ambasciatrice a Beirut”. Erano presenti il dirigente del polo Eva Bambagiotti, che si è complimentata con le studentesse ed anche con l’iniziativa incentrata nella promozione delle donne nella società e nelle professioni” e l’assessore ai Servizi Educativi del comune di Città di Castello Rossella Cestini, per la quale “è molto importante sostenere le giovani generazioni e la cultura dell’impegno che sia nello studio o nel saper fare. Anch’io mi complimento con Asia e Chiara, e con l’Inner Wheel da sempre vicina ai temi delle donne e del loro ruolo per la crescita umana e sociale”.

