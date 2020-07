Volley mercato: Trestina volley, in regia arriva Francesca Bertinelli

Sarà la perugina Francesca Bertinelli, classe 1993, a ricoprire il ruolo di palleggiatrice del Trestina Volley per la prossima stagione. Francesca ha giocato dal 2010 al 2014 in Serie C, dal 2014 al 2018 in B2 e dal 2018 al 2019 in B1, sempre con la Pallavolo Perugia.

“Il desiderio di riprendere l’attività pallavolistica era abbastanza impellente e poterlo realizzare con una società come il Trestina Volley mi è sembrata un’ottima opportunità. Cambiare società dopo tanti anni è sicuramente un’esperienza da vivere e uno stimolo importante. Per questo nuovo percorso spero di riportare tutto ciò che in questi anni ho potuto imparare e la presenza di alcune mie amiche e poi compagne, all’interno della squadra, è sicuramente un valore aggiunto al gruppo. Mi auguro di passare un anno pallavolistico positivo, divertente e di crescere insieme alla squadra”.

Continua imperterrito il lavoro del DS Nicola Mattei per la costruzione di una squadra competitiva e degna del campionato di serie B2.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati