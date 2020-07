Pallacanestro: Giovanni Cornacchini è il nuovo allenatore del Fratta Umbertide

Il coronavirus ha bloccato l’attività nel palazzetto, ma non nella sede del Fratta, dove sono in corso i lavori per definire l’assetto della nuova stagione che, al momento, non è dato sapere quando avrà inizio.

Come ogni anno, attraverso colloqui con gli allenatori, seguendo criteri di continuità e di avvicendamento, la società assegna il trainer alle varie squadre. La società ha riconfermato tutti gli allenatori ed in attesa della disponibilità di alcuni ha comunque delineato lo staff.

La Serie C Silver – questa la novità – è stata assegnata a Giovanni Caracchini che eredita da

Silvio Bartolini un discreto patrimonio di giovani e scalpitanti speranze.

Caracchini, 40 anni, 21 dei quali giocati nel Fratta, nell’ultimo anno ha svolto mansioni di aiuto allenatore di Piazza con l’Assisi in C Gold, gestendo in proprio la squadra Under 18.

Diviene così il diciannovesimo allenatore del Basket Fratta. Il suo attaccamento alla società

è indiscutibile al pari della sua correttezza, nella tradizione che parte dal capostipite Angelo Zurli e è proseguita con Conti, Molinari, Mogini, Staccini Marco, Cristini, Lisetti,Caporali, Carubini, Staccini Michele, Micheli e Bartolini.

Caracchini è consapevole del peso di tale eredità e per questo ansioso di mettersi prima possibile al lavoro con entusiasmo e sicuro di avere la fiducia incondizionata dei dirigenti e di tutto l’ambiente dei seguaci del basket a Umbertide.

Il settore giovanile, è affidato al confermato Francesco Olivieri e potrà contare sul gradito ritorno – altra novità – di Claudio Lisetti.

Lo staff della prima squadra è completato da Graziano Carubini, aiuto allenatore, Luca Tognaccini e Nicola Palazzetti dirigenti accompagnatori. Fino all’ultima stagione il ruolo di dirigente accompagnatore è stato per vari anni ricoperto da Giuseppe Gagliardini, bandiera del Fratta delle origini a cui va un grande ringraziamento.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati