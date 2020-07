Ventiquattro anni e non sentirli. Da oggi l’Associazione Storica Alta Valle del Tevere ha un nuovo sito web. Fondata nel 1996 l’impegno dell’associazione è da sempre rivolto alla valorizzazione e allo studio delle peculiarità e della storia dell’Alta Valle del Tevere umbra e toscana. Negli anni sono state tante le iniziative, gli studi e le pubblicazioni proposte, in tutti i comuni altotiberini.

L’associazione si presenta oggi con un sito rinnovato nella sua veste grafica e con più sezioni. Nella pagina web saranno raccolti video, saggi ed estratti degli studi raccolti nella rivista di studi storici “Pagine Altotiberine”, giunta al numero 65/66 di prossima pubblicazione. Nel sito saranno inoltre pubblicati anche i saggi digitalizzati della serie storica della rivista, un lavoro che sta vedendo impegnati molti soci; da tempo tutte le attività sono inoltre pubblicate su facebook con una pagina dedicata alle iniziative e alle novità proposte.

Nella sua attività l’associazione è sempre stata aperta e pronta ad accogliere nuove proposte e studi riguardanti la storia dell’Alta Valle del Tevere, comprese curiosità locali, pubblicate nelle numerose rubriche della rivista. Per portare avanti questa tradizione chiunque volesse inviare studi, contributi per le rubriche o nuove idee potrà farlo contattando l’associazione via facebook o attraverso l’email: altoteverestorica@gmail.com.

