Avvisi di pagamento cosap: “un disguido”. Gia’ da oggi pomeriggio Dogre recapitera’ quelli giusti

Avvisi di pagamento Cosap recapitati a Città di Castello: “Un disguido. Il concessionario Dogre sta già provvedendo a rivedere i conteggi e si occuperà di recapitare al più presto a domicilio i bollettini giusti con il canone solo per il periodo di gennaio, qualora sia dovuto”.

L’Amministrazione comunale di Città di Castello, a proposito degli avvisi di pagamento della Cosap, pervenuti ad alcuni operatori commerciali, precisa che “si è trattato di un errore, un problema tecnico riconducibile allo slittamento di tempi e procedure causato dal lock down. Gli importi non sono corretti e il concessionario del servizio sta già provvedendo a rivedere gli avvisi, e, se possibile, già nel pomeriggio di oggi, mercoledì 8 luglio, si occuperà di consegnarli direttamente al domicilio degli interessati con le cifre corrette. Ci scusiamo con i cittadini per questo inconveniente. Come è stato già reso noto, l’Amministrazione comunale ha introdotto nella proposta di bilancio previsionale 2020 l’esenzione totale della Cosap per gli esercizi pubblici da febbraio 2020, data di inizio dell’Emergenza Covid, a dicembre 2020, modificando in questo senso il regolamento ed estendendo la misura governativa, che copriva i mesi da maggio ad ottobre. A questa agevolazione si aggiunge la possibilità di occupare gratuitamente suolo pubblico o di ampliare la porzione di suolo occupata senza oneri a carico degli operatori

