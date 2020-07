Volley mercato serie B/M: Giovanni Giunti rinnova il suo impegno con la Pallavolo San Giustino

Terzo anno consecutivo per il palleggiatore Giovanni Giunti, che rinnova le sue promesse ed il suo impegno alla Pallavolo San Giustino. Un altro veterano che ha visto crescere questa società e che anno dopo anno continua ad impegnarsi molto per ottenere con determinazione i risultati, insieme ai suoi compagni. Non è stato certamente un anno semplice ma Giunti è prontissimo a ripartire: “Sono contento di continuare a far parte di questa società e di questo gruppo, continueremo a lavorare duramente come negli anni precedenti, per raggiungere i nostri obbiettivi”.

