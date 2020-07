Montone – Covid-19, nuove misure di sostegno all’economia locale

A seguito dell’emergenza coronavirus, il Comune di Montone ha disposto delle misure agevolative straordinarie di sostegno alle imprese, alle attività produttive e, in generale, all’economia locale.

In particolare, la Giunta comunale ha deliberato l’esenzione dal pagamento della TOSAP permanente 2020 per le utenze riferite ad attività industriali, commerciali e di pubblici esercizi che, a causa del Covid-19, sono state interessate dalla chiusura temporanea, in attuazione dei provvedimenti assunti per il contenimento della pandemia.

Previsti aiuti anche per leattività commerciali e di pubblici esercizi titolari di contratti dilocazione su immobili di proprietà comunale, sempre interessate dallo stop temporaneo dettato dalle disposizioni dell’emergenza. Tali locatari non dovranno pagare il canone di affitto per tutto il periodo di chiusura dell’attività.

Ulteriore riconoscimento è previsto, poi, per la tassa rifiuti 2020. Sono state infatti disposte delle agevolazioni tariffarie sul pagamento della TARI per le utenzenon domestiche che, in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia di contenimento del virus, non hanno potuto svolgere temporaneamente l’attività lavorativa.

Per godere dell’agevolazione gli interessati dovranno compilare una dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, attestante il periodo di chiusura e contenente l’indicazione del codice ATECO dell’attività, utilizzando il modello messo a disposizione dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente www.comunemontone.it.

Per presentare la dichiarazione c’è tempo fino al 31 luglio. Il modulo può essere inviato con posta elettronica certificata all’indirizzo comune.montone@postacert.umbria.it, oppure consegnato a mano presso l’Ufficio protocollo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati