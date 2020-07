Incendio dei contatori elettrici palazzina San Pio, il comune garantisce permanenza in alloggi provvisori alle famiglie coinvolte anche per questa notte

Il Comune di Città di Castello garantirà anche per stanotte la permanenza in alloggi provvisori delle 17 persone appartenenti ai sette nuclei familiari evacuati ieri dal condominio situato nel quartiere di San Pio X, in via Martiri della Libertà, dove si è verificato un incendio dei contatori elettrici. Il sindaco Luciano Bacchetta, insieme agli assessori Luca Secondi e Luciana Bassini, sta monitorando costantemente la situazione dei cittadini coinvolti in modo da minimizzare i disagi dovuti alla situazione d’emergenza, soprattutto per quanti non hanno potuto trovare soluzioni abitative temporanee presso parenti o amici.

