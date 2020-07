Calcio: crisi Vivi AltoTevere Sansepolcro Cornioli “ci stiamo adoperando quotidianamente per risolvere una situazione complessa”

“In merito alla questione della società Vivi AltoTevere, di cui si è tenuta ieri sera l’assemblea dei soci, la stessa ha confermato le criticità che si sono manifestate in queste settimane. Come Amministrazione comunale di Sansepolcro ci stiamo adoperando quotidianamente per risolvere una situazione complessa, in un momento di forte incertezza economica per tante aziende del territorio. Siamo in costante contatto con la società e insieme stiamo ragionando su alcune idee che prevedono l’ingresso di finanziatori e sponsor che permetterebbero l’iscrizione della prima squadra al Campionato. Idee che però devono essere attentamente valutate e concretizzate. Ripeto, la situazione è molto complessa ma l’impegno di Amministrazione Comunale, sindaco e assessore allo sport in primis, è massimo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati