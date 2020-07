Volley mercato: Filippo Agostini è il nuovo schiacciatore di Ermgroup San Giustino

Ermgroup San Giustino annuncia ufficialmente l’arrivo di Filippo Agostini, schiacciatore folignate classe ’94. Atleta di grande esperienza, ha intrapreso il percorso pallavolistico fin da giovanissimo, all’età di sei anni. Dopo le giovanili trascorse nella sua città natale è arrivato a Città di Castello, in B2, salendo successivamente di categoria a Massa Carrara, serie B1 e Bolzano in B. Dopo la parentesi spoletina in A2, Agostini ha disputato a Palmi in B e Corigliano Calabro in A3. Nonostante la sua presenza fosse stata richiesta nella categoria superiore è felice di iniziare questa avventura a San Giustino, condividendo pienamente gli obbiettivi della società. “Ho ricevuto qualche offerta da serie maggiori ma mi interessa più sposare un progetto come quello di San Giustino, proposto da Goran Maric e dal presidente Claudio Bigi. Ho preferito scegliere questo disegno. Conosco bene alcuni compagni come Di Renzo, Rinaldo Conti e l’allenatore Francesco Moretti. Mi piace l’idea di fare un bel campionato, i presupposti per vincere ci sono tutti!”

