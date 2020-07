Venerdì 10 luglio torna riunirsi il Consiglio comunale

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Città di Castello, convocato venerdì 10 luglio 2020 alle ore 17.00 in presenza e in collegamento streaming sul canale You tube. All’ordine del giorno il deposito del bilancio preventivo e molti documenti dei consiglieri, oltre a due regolamenti: uno per la concessione di spazi ed aree pubbliche a seguito dell’emergenza Covid e l’altro per la gestione del patrimonio del comune. Quindi si discuteranno i due punti rimasti in sospeso dalla precedente seduta: la mozione dei consiglieri Giovanni Procelli (La Sinistra) e Luigi Bartolini (Psi) per una mappatura degli impianti di telecomunicazione e quella di tutti i capigruppo per il cippo alla memoria del soldato Yeashwant Ghadge e di tutti i caduti anglo-indiani e tedeschi. Quindi l’interrogazione del capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Lignani Marchesani su Piazza Burri, l’interrogazione dei consiglieri PSI Vittorio Morani e Tiziana Croci e di Procelli sullo stato della rete idrica anche delle periferie fino a Santa Lucia, l’interrogazione del gruppo PD sul polo ospedaliero di Città di Castello, l’interrogazione di Castello Cambia sul traffico nel centro storico, l’interpellanza del consigliere del Gruppo Misto Marcello Rigucci sulla Bufalini e quella del consigliere Vittorio Vincenti di Tiferno Insieme sulle coperture di amianto presso via Mascagni; l’interpellanza di Tiferno Insieme sull’abbazia di Badia Petroia. Quindi la mozione di Castello Cambia sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, l’ordine del giorno di Procelli sul processo di autonomia regionale differenziata, l’ordine del giorno di Ursula Masciarri (PSI) ed altri sulle pietre d’inciampo, l’ordine del giorno del capogruppo della Lega Marco Castellari sugli intervento di implementazione del controllo e della sicurezza nel territorio, l’ordine del giorno dei consiglieri Letizia Guerri, Massimo Minciotti, Luciano Tavernelli del PD e Rigucci sul quartiere ecologico di Riosecco.

