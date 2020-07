Incendio contatori palazzina San Pio, il comune interviene con alloggi di supporto per le famiglie coinvolte

Il comune di Città di Castello e’ intervenuto attraverso la Polizia Municipale, le squadre operative e gli assistenti sociali per prestare assistenza alle famiglie coinvolte nell’incendio contatori Enel di una palazzina nel quartiere San Pio X. Il sindaco Luciano Bacchetta insieme agli assessori Luca Secondi e Luciana Bassini ha provveduto ad individuare alloggi di supporto per le famiglie che non hanno potuto trovare soluzioni abitative temporanee da parenti o amici.

“Un ringraziamento particolare al lavoro svolto da vigili del fuoco e forze dell’ordine per il tempestivo e fondamentale intervento,” hanno precisato gli amministratori tifernati.

Sul posto si e’ recato direttamente il vice-sindaco Luca Secondi per seguire la situazione e monitorare in maniera costante l’evoluzione delle operazioni logistiche in particolare della sicurezza delle persone.

