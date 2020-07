Calcio: plauso dell’assessore Massetti per la promozione degli arbitri Dini e Cravotta

E’ motivo di grande soddisfazione e di orgoglio che due arbitri tifernati si siano guadagnati nelle rispettive categorie la promozione negli organici nazionali e interregionali, perché testimonia l’alto livello di preparazione dei nostri rappresentanti, nel solco di una tradizione che ha sempre visto direttori e assistenti di gara provenienti dal nostro territorio primeggiare e raggiungere le più importanti ribalte calcistiche nazionali”. E’ il commento dell’assessore allo Sport Massimo Massetti alla notizia della promozione alla Can D di Matteo Dini e al Cai di Daniele Cravotta. L’assessore sottolinea con particolare piacere anche la conferma nella Can D dell’assistente di gara Simone Piomboni. “Non è semplice alimentare vocazioni nell’ambito della direzione di gara, sempre più spesso bersaglio sui campi di calcio di tensioni ingiustificate e inaccettabili – osserva Massetti – per questo risalta ancora di più il lavoro di reclutamento e formazione che viene svolto dalla sezione di Città di Castello, dove il presidente Michele Ceccagnoli e i suoi collaboratori si segnalano costantemente per la serietà e l’impegno con cui svolgono i propri incarichi”. CDCNOT/20/07/06/COMINLINEA/

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati