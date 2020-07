Associazione I Fiori di Lilla: i umeri vincenti della Lotteria Benefica 

Si è tenuta nella giornata di ieri, domenica 5 luglio, in forma riservata e non pubblica, l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria organizzata dall’AdV I Fiori di Lillà, lotteria che avrebbe dovuto fare da cornice alla Cena Sociale di beneficienza della scorsa primavera poi impedita dalla situazione di emergenza sanitaria per Covid-19.

Il Presidente Luca Secondi e i Soci fondatori tutti vogliono ringraziare con affetto e riconoscenza gli sponsor che ne hanno permesso la realizzazione: Agriturismo Il Cerretino di Calzolaro, Bar Fuego di Trestina, Azienda Camiceria Gherardi, Sartoria Crispoltoni di Umbertide, Bottega Artigiana Tifernate che per l’occasione ha realizzato un’opera pittorica inedita.

Qui di seguito pubblichiamo i 10 numeri vincenti e relativi premi, e rimandiamo alla consultazione della pagina ufficiale Facebook e del sito www.ifioridililla.it per la presa visione della registrazione del video dell’estrazione; raccomandiamo i vincitori, muniti di biglietto, di contattarci o al nostro canale social, o per mail (ifioridililla@libero.it) o al numero 366.6735755 per la consegna del premio relativo.

1^ premio – Biglietto N. 1113 – Inedito artistico realizzato da “Bottega Artigianale Tifernate”;

2^ premio – Biglietto N. 0184 – Spremiagrumi professionale in acciaio inox;

3^ premio – Biglietto N. 1830 – Fornetto elettrico ventilato;

4^ premio – Biglietto N. 1718 – Buono di 100 € presso “Sartoria Crispoltoni” di Umbertide;

5^ premio – Biglietto N. 0462 – Buono camicia offerto da “Camiceria Gherardi”;

6^ premio – Biglietto N. 2249 – Caffettiera ad estrazione;

7^ premio – Biglietto N. 1713 – Confezione da 6 bottiglie di vino rosso;

8^ premio – Biglietto N. 1864 – Buono spesa da 50 € offerto da “Bar Fuego” di Trestina;

9^ premio – Biglietto N. 2292 – Prosciutto stagionato;

10^ premio – Biglietto N.0739 – Confezione di vino e miele offerto da “Agriturismo Il Cerretino”.

Cogliamo l’occasione per informavi che la Commissione esaminatrice del Concorso #Iorestoacasaedisegno è al lavoro nella valutazione dei tanti disegni dei vostri bambini; a breve daremo comunicazione sui vincitori attraverso questa stessa formula (comunicato, canali social, video). Ringraziamo tutti coloro che nonostante le difficoltà del momento, continuano a seguirci e a sostenerci con affetto!

