Volley mercato serie B2/F: colpo Trestina, nel reparto schiacciatori arriva Arianna Cicogna

Il primo schiacciatore-ricevitore bianconero per la stagione 2020-2021 è Arianna Cicogna, giocatrice perugina classe 1998, che approda a Trestina dopo aver giocato l’ultimo campionato con il Ponte Felcino sempre in serie B2.

Questo il curriculum di Arianna e le sue prime parole in bianconero:

2019-2020: Ponte Felcino – B2

2018-2019: Pallavolo Perugia – B1

2017-2018: Pallavolo Perugia – B2

2016-2017: Pallavolo Acquasparta – B2

2015-2016: Tumm Perugia – B1

2014-2015 Ecomet Marsciano – B2

“Ho scelto di venire a Trestina perché sin dal primo momento mi è sembrata una società seria e organizzata. Inoltre il progetto che mi hanno proposto è sicuramente molto interessante. Torno a giocare con delle mie grandi amiche e questo è stato sicuramente un motivo in più per accettare! Dopo tanti mesi a casa la voglia di giocare è tanta e non vedo l’ora di tornare a faticare in palestra. Quello che mi auguro è di trovare una squadra unita con cui divertirsi e, perché no, togliersi qualche soddisfazione”

