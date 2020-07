Volley mercato: Erm group San Giustino, ufficiale la conferma di Giulio Cesaroni

Sentiremo ancora parlare di Giulio Cesaroni quest’anno. Il centrale di Ermgroup San Giustino rinnova il suo impegno per la prossima stagione. L’infortunio subito ad inizio campionato non ha di certo arrestato la sua grinta, dimostrando di reagire e rimettersi in gioco. Prontissimo per la prossima stagione ha così dichiarato:” Felicissimo di restare in una realtà come San Giustino. La passata stagione non è stata semplice per me dal punto di vista fisico e ringrazio la società per la fiducia nuovamente riposta nei miei confronti. Ci attenderà, a mio avviso, una stagione con delle incognite ma questo gruppo e questo ambiente sono delle certezze”.

