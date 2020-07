Realizzazione mascherine tricolori in lino pregiato: delegazione Tela Umbra ricevuta nella residenza municipale

Il sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta ha ricevuto presso la residenza municipale una delegazione delle socie lavoratrici del laboratorio Tela Umbra ( sono sei più il Presidente il Professor Pasquale La Gala) per porgere loro i più sentiti ringraziamenti di tutta la comunità locale per le pregevoli realizzazioni, un tricolore in Lino e mascherine che sono state donate al Presidente della Repubblica Mattarella nel corso dello “storico” incontro che si e’ svolto al Quirinale, venerdì 19 Giugno. In quella occasione il sindaco Bacchetta, una rappresentante di Tela Umbra Francesca Peli ed il maestro Stefano Lazzari, hanno coronato il sogno di nonna Luisa Zappitelli, 108 anni, icona dei diritti delle donne e dei valori di democrazia e libertà, da sempre ammiratrice del Presidente della Repubblica e del ruolo fondamentale che riveste. “Grazie a voi e al maestro Lazzari – ha precisato il sindaco- il Presidente Mattarella ha potuto apprezzare alcune delle eccellenze artistiche ed artigianali della nostra città’”. Al termine dell’incontro le socie lavoratrici di Tela Umbra hanno donato anche al sindaco una mascherina tricolore in Lino realizzata su telai dell’800. “La indosserò con orgoglio, grazie” ha detto il sindaco Bacchetta.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati