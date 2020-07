Pinacoteca Città di Castello: dal 10 luglio, Nuvolo for Kids

Da venerdì 10 luglio 2020, presso la Pinacoteca Comunale

di Città di Castello verrà riavviato il progetto Nuvolo for Kids.

La mostra, allestita in 5 sale, ospita 45 opere del Maestro Nuvolo, rappresentative di tutta la sua produzione artistica (dal 1950 al 2005) molte delle quali inedite.

Nel percorso espositivo, una sala è interamente dedicata alle opere multimediali riferite ai cicli pittorici: Aftermandelbrot, videotapes di Oigroig e Genesi,

inoltre sono esposte per la prima volta ed in anteprima assoluta alcune delle Serotipie in PVC retroilluminate.

In questa seconda fase, l’allestimento combina tutti gli elaborati prodotti dai bambini durante i laboratori didattici con le opere del Maestro Nuvolo.

La mostra ad ingresso gratuito sarà fruibile a tutti fino al 30 settembre – durante gli orari di apertura del museo (mar. – dom. 10 – 13 / 14.30 – 18.30) –

in piena sicurezza, rispettando le nuove normative di salute pubblica.

