Nuovo Commissario Asl1: PD “Dalla Lega visione proprietaria di Istituzioni  e servizi. Al Commissario Gentili i nostri auguri di buon lavoro nell’esclusivo interesse dei cittadini”

Dopo la nomina della Presidente Tesei del nuovo Commissario di Usl 1 è arrivato puntuale nella giornata di ieri, il comunicato della Lega cittadina. In poche righe, dopo i soliti slogan da campagna elettorale che la Lega continua ad utilizzare indifferentemente dove governa e dove fa opposizione, appare chiara la visione proprietaria di istituzioni e servizi del Carroccio che dichiara attraverso Baglioni di “mettere a disposizione del nuovo Commissario il partito”.

Gentili, indicato nei giorni scorsi dalla Presidente Tesei e dall’Assessore Coletto come nuovo Commissario della Usl 1 dovrà confrontarsi con una situazione ancora emergenziale legata alla pandemia da Covid-19 e con importanti questioni per l’intera comunità tifernate arrivate alle snodo decisivo, come la firma del protocollo per la Casa della Salute, centro alzheimer e oncologia del lascito Mariani.

Per questo servirà impegno e tanto lavoro perché il diritto alla salute è un diritto fondamentale che deve essere garantito a tutti.Il Partito Democratico di Città di Castello augura buon lavoro al neo Commissario, nella certezza che organizzerà i servizi sanitari nell’esclusivo interesse dei cittadini.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati