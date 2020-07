Piazza Matteotti gremita per la presentazione del libro “il tuo sorriso ribelle”

Piazza Matteotti stracolma di gente per la presentazione ufficiale del libro “Il tuo sorriso ribelle” dedicato a Silvana Benigno. Duemila persone hanno assistito all’evento “L’eredità di Silvana” magistralmente condotto da Moira Lena Tassi in un centro tornato a splendere con i negozi aperti e tanta allegria… alla faccia del cancro e del lockdown. Solidarietà, musica, spettacoli e racconti di vita hanno caratterizzato l’appuntamento che non ha certo tradito le attese. Se Moira Lena Tassi ha impreziosito la serata con una sorpresa sempre finalizzata alla raccolta fondi, al resto ci hanno pensato una straordinaria Annalisa Baldi con i suoi brani, tra questi quello dedicato a Silvana dal marito Fabrizio. Da X Factor a tanti altri successi, la perugina Annalisa ha dimostrato ancora una volta la sua bravura, l’essere persona semplice oltre che grande professionista con un grande cuore. Bellissime anche le esibizioni delle ragazze della Scuola di danza di Lama guidata dalla presidente Silvia Del Bene che ha raccontato la sua esperienza di malata oncologica e soprattutto del rapporto maturato in ospedale tra una terapia e l’altra proprio con Silvana. E poi l’altra musica, e che musica, di Fabio Battistelli e Stefano Falleri, da sempre al fianco per le iniziative benefiche portate avanti negli anni da Silvana. Ma non solo, perché il titolare della Parrucchieri Milano, Davide Pecorelli, ha svelato un’altra bellissima sorpresa: l’Academy gratuita per giovani parrucchieri che sta per iniziare in questo mese porterà il volto e il messaggio positivo di Silvana, testimonial dell’iniziativa. “Non aspettare di essere felice per sorridere. Fai come Silvana”. Una frase che ha commosso tutti e che rispecchia veramente quello che stato il modo di essere di Silvana. Molto apprezzati anche gli interventi di Laura Cartocci che ha parlato di prevenzione insieme al dottor Pierantonio Bacci che con grande sensibilità ha riportato i concetti fondamentali della vita prendendo come esempio come il sorriso ribelle di Silvana. Ma non è tutto, perché Moira Lena Tassi, oltre che aver coordinato l’intera serata, da artista ormai conosciuta e molto apprezzata, ha svelato la sua ultima opera creata proprio per l’occasione: il suo splendido dipinto raffigurante il volto di Alice Franchetti è stato messo all’asta e una persona di grande generosità, che ha voluto rimanere nell’anonimato, se lo è subito aggiudicato donando una somma importante alla Fondazione Ieo-Ccm di Milano. “Ringrazio in primis Fabrizio Paladino – ha detto Moira – che mi ha dato questa grande responsabilità e opportunità: poter parlare di una grande guerriera come Silvana che ha lasciato una meravigliosa traccia indelebile nella nostra città. Io l’ho fatto con tutto il cuore e spero di esserne stata all’altezza, perché quando ascolti le testimonianze delle persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla e leggi il suo libro, capisci l’importanza del messaggio che ha lasciato, un messaggio di amore e speranza per tutti”. Non sono certo passate inosservate le presenze del vice sindaco di Città di Castello Luca Secondi, pur se un ringraziamento particolare va fatto all’assessore al commercio e turismo Riccardo Carletti che ha messo a disposizione le strutture comunali e di Sogepu per la riuscita dell’appuntamento, e al sindaco Luciano Bacchetta. Un grazie, da parte di Fabrizio e Moira, anche all’imprenditore Leonardo Bambini, che ha stampato senza costi il libro dedicato a Silvana, all’assessore del Comune di San Giustino Milena Ganganelli, al sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli, sempre molto sensibile, al pari degli altri, in questi momenti e al personale dell’Umbria Soccorso Alluvionale della Protezione civile che ha curato il servizio, guidato da Gianpiero Calagreti.

