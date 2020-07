Maturità in tempi di Covid: i liceali del “Plinio il Giovane” si sono confermati ragazzi seri e ben preparati

Anche nella difficoltà di un anno scolastico così complesso, i liceali del “Plinio il Giovane” si sono confermati ragazzi seri e ben preparati nelle valutazioni finali degli esami di Stato. Le tre commissioni, che hanno operato in tutta sicurezza grazie al lavoro encomiabile del personale non docente e al supporto dato dalla Protezione Civile e dalla Croce Rossa Italiana, hanno riconosciuto unanimemente la grande preparazione raggiunta dalle varie classi ed hanno attribuito ben venticinque 100/100, otto dei quali con Lode.

Ad aver raggiunto il massimo del punteggio con l’aggiunta della Lode sono stati: Giovanni Fiorucci (5BC), Gabriele Bartolini, Elisa Mastrangeli e Alice Nataloni (5AS), Gabriele Coltrioli (5BS), Francesco Carlicchi, Giulia Lucaccioni ed Alessia Perugini (5ASA).

Il Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Plinio il Giovane”, prof.ssa Eva Bambagiotti, commenta così i lusinghieri risultati dei suoi alunni:” Prima di tutto mi preme ringraziare tutto il corpo docente del Plinio, sia i professori che hanno preparato le sei classi quinte agli esami sia quelli che non avevano le classi dell’ultimo anno. Tutti hanno lavorato con grande dedizione, approntando in pochi giorni un’efficace Didattica a Distanza, che ha consentito agli studenti di sentirsi meno soli durante il periodo di chiusura della scuola per emergenza sanitaria, e che ha al tempo stesso scongiurato una soluzione di continuità nell’azione formativa della scuola che avrebbe avuto ripercussioni senz’altro negative nel percorso degli studenti. La preparazione per la prova orale dell’esame, risultata molto lunga e complessa, ha dato i frutti sperati e ci consente di guardare al futuro con ottimismo. Il mio plauso va a tutti i 128 ragazzi della scuola che hanno chiuso la loro carriera liceale con questo esame, che ricorderanno come tappa importante della loro crescita e maturazione, indipendentemente dal voto conseguito. Grazie a tutti, al personale Ata, alla Protezione Civile ed alla Croce Rossa Italiana”.

Questi i voti di tutti i 128 diplomati del Plinio il Giovane:

5 A CLASSICO: Bacchetta 93, Binario 77, Brigiari 81, Bruschi 87, Cavalluzzi 96, Di Bacco 88, Ferri 70, Fouad 75, Girelli 97, Giulietti 62, Lisetti 76, Mancini Alunno 62, Martusciello 92, Medkour 60, Menichetti 81, Onofri 70, Parroni 87, Pieracci 64, Pordoli 72, Primavera 100, Seddati 74.

5 B CLASSICO: Alunni 75, Carrara 88, Cennini 76, Cortese 85, De Santi 70, Dolciami 63, Faloci Anna Chiara 92, Fiorini 100, Fiorucci 100 con Lode, Gabbolini 100, Gabriele 65, Giallini 82, Giovagnoli 100, Lella 95, Luchetti 82, Martinelli 100, Meozzi 72, Piccini 70, Nardini 91, Riccardini 100, Ricci 100, Soare 81.

5 A SCIENTIFICO: Bartolini 100 con Lode, Bastianelli 94, Camilletti 82, Ciribilli 100, Damiano 100, Ferrini 92, Giani 75, Gustinucci 100, Ioni 70, Marinelli 90, Marsiglietti 72, Mastrangeli 100 con Lode, Nardoni 91, Nataloni 100 con Lode, Petti 74, Piombini 94, Rossi Leila 70, Saberogi 85, Stagi 73, Volpi 100.

5 B SCIENTIFICO: Attala 73, Belardinelli 72, Benni 75, Bevilacqua 88, Botteghi 77, Coltrioli 100 con Lode, Dalla Spezia 80, De Martino 70, Falcini 73, Finocchi 66, Giorni 100, Giuliani 60, Gnaspini 84, Izzo 95, Luzi 66, Meozzi 81, Nicolucci 100, Nucci 90, Pacchiarotti 68, Pierini 95, Polchi 66, Romanetti 81, Rosi Alessandro 70, Rossi Filippo 100, Stazi 82.

5 C SCIENTIFICO: Adalberti 87, Biondini 74, Bondi 77, Bruschetti 70, Cenci 97, Ciancio 91, Cortesi 96, Di Giuseppe 75, Ercolani 83, Faloci Maria 100, Giunti 95, Lanari 98, Manoni 97, Mercuri 71, Molinari 98, Nardi 84, Paccavia 70, Pasquetti 65, Sabbioni 94, Sberna 90, Zanchi 95.

5 A SCIENZE APPLICATE: Belardinelli 100, Berliocchi 87, Bonanno 73, Carlicchi 100 con Lode, Cecci 100, Corsini 67, Fiorelli 95, Gaudimonte 70, Leandri 94, Lucaccioni 100 con Lode, Luchetti 65, Marmo 64, Muca 73, Pazzaglia 90, Pazzi 94, Perugini 100 con Lode, Rosi Davide 60, Rossi Lorenzo 60, Scarfone 87.

