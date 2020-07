Insieme per Anghiari “giunta Polcri senza visione e programmazione, bilancio di previsione e rendiconto 2019 totalmente insufficienti”

All’ultimo consiglio comunale Insieme per Anghiari ha votato contro al rendiconto della gestione esercizio 2019 e alle variazioni al bilancio di previsione 2020/2022.

Le motivazioni di questo voto contrario sono molteplici ma due per tutte sono state le questioni sulle quali abbiamo voluto soffermarci nella dichiarazione di voto: – nel quadriennio 2016-2017-2018-2019 si registra un significativo aumento della pressione tributaria e un trend a dir poco desolante sulla situazione del personale dell’ente comunale. Dalla relazione sulla gestione emergono dati allarmanti. L’autonomia impositiva dell’ente passa da 64,130 del 2016 a 79,755 del 2019, mentre la pressione fiscale passa da 498,28 del 2016 a 629,71 nel 2019. E’ evidente che questi dati smentiscono in maniera categorica le promesse fatte in campagna elettorale dalla lista Liberamente che garantiva di non aumentare le tasse.

Sul fronte del personale siamo di fronte a un ente ormai completamente smantellato. L’attuale amministrazione non ha investito minimamente su questo importante comparto malgrado i numerosi pensionamenti che dal 2016 (anno di insediamento dell’attuale maggioranza) al 2019 hanno portato i dipendenti da 35 unità a 22(+3). Addirittura, solo nel 2019, si registra una riduzione di personale di ben 7 unità (da 30 a 23). Rispetto alla dotazione organica dell’ente, i posti vacanti ad oggi sono 28, un numero enorme. Nonostante ciò nessun concorso è mai stato celebrato e invece che investire risorse per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, si prediligono i contratti a termine di personale precario sul quale non è possibile fare affidamento per il futuro. Sul tema del personale, peraltro, allo scorso consiglio del 28.05.20 avevamo presentato un’apposita interrogazione urgente relativa allo Staff del Sindaco. I chiarimenti richiesti sul perché di emolumenti riconosciuti allo Staff con tanto di arretrati e sui tempi di erogazione degli stessi a fronte di una delibera di giunta pubblicata ben 5 mesi dopo la sua adozione, attendono ancora risposta. L’interrogazione, peraltro, è stata ripresentata anche all’ultimo Consiglio del 30.06 u.s. dove il Sindaco ha nuovamente assunto un atteggiamento dilatorio limitandosi a preannunciare una risposta scritta da parte dell’ufficio competente. Ovviamente, nell’interesse della cittadinanza, andremo in fondo alla questione ritenendo comunque grave questo atteggiamento ostruzionistico da parte di chi è tenuto a dare risposte. Infine, in ordine a quanto apparso in recenti articoli di stampa relativi alla nomina di Macrì alla Presidenza di Estra, il Sindaco in risposta alla nostra interpellanza, ha chiarito la propria posizione.

