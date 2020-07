Città di Castello: incidente stradale nel quartiere San Pio, coinvolte due auto, traffico rallentato per oltre un ora

Oggi alle ore 9 si e’ verificato un incidente stradale in Via Martiri della Libertà all’incrocio con Via Dante Alighieri, nel quartiere San Pio X. Un autovettura Fiat Panda condotta da un uomo di 85 anni residente a Città di Castello e proveniente da Via D. Alighieri si e’ scontrata con un autovettura Fiat Multipla condotta da una donna di 57 anni residente nel Comune di San Giustino che stava transitando su Via M. della Libertà. A seguito dell’impatto, la Panda ha urtato la recinzione di pertinenza di un edificio, adiacente la carreggiata, e alcuni segnali stradali. Una pattuglia della Polizia municipale di Città di Castello è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica del sinistro. I conducenti dei veicoli coinvolti sono rimasti illesi. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un ora, il tempo necessario ai rilievi della Polizia municipale e la rimozione con carro attrezzi dei veicoli incidentati.

