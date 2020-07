Sport motori: Marco Piccinelli e Andrea Rubellini cercano il risultato di prestigio al 40esimo rally del Casentino su Renault Clio Rs nella classe N3

Sarà in gara anche quest’anno l’equipaggio tutto citernese della Melisciano Corse di San Giustino su Renault Clio Rs, composto dal pilota Marco Piccinelli e dal navigatore Andrea Rubellini, all’atteso Rally del Casentino, la cui 40esima edizione è in programma a porte chiuse nella giornata di sabato 4 luglio con partenza e arrivo a Bibbiena. Obiettivo: un risultato importante in una classe N3 (cilindrata 2000) che si preannuncia molto combattuta, anche se i due altotiberini lo scorso anno riuscirono a ottenere un brillante secondo posto, sfiorando la vittoria. “Proviamoci, è l’appuntamento che segna l’esordio stagionale – ha dichiarato Marco Piccinelli alla vigilia – e l’auto che abbiamo è a posto: tutto sistemato e gomme nuove che arriveranno per l’occasione. Insomma, partiamo nelle migliori condizioni ed è lecito sperare nel risultato; poi, si sa, i rally sono competizioni lunghe: dobbiamo affrontare sette prove speciali e può accadere veramente di tutto”. Un punto interrogativo è sollevato da Rubellini: “Le condizioni atmosferiche, che si preannunciano quantomeno incerte – ha evidenziato il navigatore – per cui potrebbe anche piovere. Speriamo che non venga a essere condizionato lo svolgimento di un rally che per noi, nel 2019, è stato davvero una bella esperienza. Certamente, l’assenza del pubblico in partenza, durante le prove speciali e nell’assistenza fa venire meno una componente fondamentale, della quale noi concorrenti abbiamo bisogno per essere più motivati che mai. Comunque sia, è la qualità dei nostri avversari – a parità di vettura – a fungere da stimolo: Christian Bernardi e Mirko Palladini godono di ottime chance, ma attenzione anche a Pier Francesco Verbilli assieme ad Andrea Albertini. I clienti più ostici potrebbero essere proprio questi”. Il via al Rally del Casentino verrà dato alle 12 di sabato, con il rientro delle auto dalle 21.22 in poi.

