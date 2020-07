Questa sera in piazza Matteotti, “l’eredità si Silvana”. Musica, spettacolo, solidarietà e tante sorprese

E’ davvero tutto pronto per l’appuntamento di stasera dalle ore 21 a Largo Gildoni, in piazza Matteotti, per l’evento “L’eredità di Silvana”, curato da Moira Lena Tassi, nel corso del quale sarà presentato il libro “Il tuo sorriso ribelle”, scritto dal marito, il giornalista Fabrizio Paladino. Ospite clou, direttamente da X Factor, Annalisa Baldi, che canterà in onore di Silvana. Anche la musica di Fabio Battistelli e Stefano Falleri accompagnerà l’appuntamento insieme alle esibizioni della Scuola di Danza Lama guidata da Silvia Del Bene. E poi da non perdere sarà il racconto di Giovanna e della sua battaglia contro il tumore che dura ormai da 20 anni insieme ad altre sorprese che verranno svelate nel corso della serata. Il ricavato della vendita del libro – con una postazione presente in piazza – sarà devoluto alla ricerca contro il cancro della Fondazione Ieo-Ccm di Milano. Ovviamente il tutto sarà organizzato in sicurezza grazie anche alla presenza del personale S. W. R. T. Umbria Soccorso Alluvionale della Protezione civile.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati