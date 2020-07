Pallavolo San Giustino, presentato ufficialmente l’organico del settore giovanile per la stagione 20/21

La Pallavolo San Giustino presenta con grande entusiasmo il team del settore giovanile; un organico di grande competenza, che la società stessa ha ritenuto fondamentale rafforzare con uno Staff di alta qualità. Questo obbiettivo raggiunto dopo appena un anno dalla nascita della realtà sangiustinese, dimostra il grande interesse che la Pallavolo San Giustino dedica ai giovani atleti. Accanto ai confermatissimi Leonardo Benedetti e Laura Boncompagni, che hanno lavorato con impegno,dedizione e professionalità, entrano a far parte ufficialmente Fabrizio Bruschi, Althea Giulietti e Gaia Piomboni.

Bruschi Fabrizio, nuovo Direttore Tecnico del settore giovanile, coach di grande esperienza, ha intrapreso la sua carriera nel 1979, divenendo nel 1984 allenatore di terzo grado. Per diversi anni ha militato in Alta Valle del Tevere, passando da Sansepolcro, dove ha portato l’Under 14 alle finali interregionali, a Città di Castello, partecipando con i sui ragazzi alle finali Nazionali. I suoi orizzonti si sono estesi ad Arezzo e Cortona, per tornare poi nella sua città natale, Città di Castello, per allenare quindici anni il Minivolley. Dopo una parentesi calcistica di otto anni nel Tifernate, gli ultimi due anni si è dedicato al settore femminile Under 12 del San Giustino Volley. In vista di questa nuova esperienza si è così espresso: “Sono contento di essere stato inserito in questo contesto. Entrando a far parte di questo progetto ho capito che abbiamo la stessa visione dell’attività giovanile. L’obbiettivo è quello di riuscire a dare a tutti gli iscritti la possibilità di ottenere il massimo dalle proprie capacità. Parola d’ordine rispetto di se stessi. Sarà importante riuscire a coniugare i concetti di impegno e divertimento, Ci piace pensare che siano raggiungibili”.

Althea Giulietti, ex libero umbertidese nella serie D della sua città, ha intrapreso la carriera da allenatrice negli ultimi sei anni. Ha esordito affiancando Francesco Moretti, per poi proseguire il suo percorso a San Giustino, quattro anni fa, allenando dal Minivolley all’ Under 13; contemporaneamente ha mantenuto il suo impegno anche ad Umbertide. Da due anni a questa parte si è dedicata ai giovani del San Giustino Volley. L’anno scorso ha deciso di lasciare il campo da giocatrice per concentrasi completamente al ruolo di coach. Entusiasta di questo nuovo incarico ha dichiarato:” Sono contenta di continuare il percorso in questa zona. La società si interessa molto al settore giovanile. C’è un bel progetto dietro. Credo sia importante che la crescita dei ragazzi avvenga attraverso lo sport, divertendosi. I risultati poi si vedranno, mano a mano”.

Gaia Piomboni, centrale a San Giustino, Urbino e nella scorsa stagione a Sansepolcro, si è avvicinata al ruolo di coach affiancando Laura Boncompagni nel Minivolley. Inizialmente una sfida che è diventata poi una vera passione, che l’ha portata a frequentare il corso da allenatrice. Un interesse che le ha permesso di crescere, ha dichiarato Gaia, aggiungendo quanto segue: ” Spero di far capire che la pallavolo non è solo un gioco, ma qualcosa di più. Qualcosa che serva nella vita, per crescere, per aiutare ad affrontare le difficoltà. Spero di essere in grado, la mia priorità è il divertimento.”

