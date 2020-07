Volley mercato: colpo Trestina, il libero è Giada Cesari

Comincia a prendere forma il sestetto bianconero del Trestina Volley, che nel prossimo campionato nazionale di serie B, avrà come libero Giada Cesari, tifernate doc, che abbiamo raggiunto telefonicamente per una breve chiacchierata:

“Principalmente la motivazione che mi ha spinto ad accettare questa proposta è la possibilità di fare un campionato di B2 vicino a casa, e questo non è cosa da poco! In più l’ambiente di Trestina negli anni mi è sempre sembrato coinvolgente su tutti i fronti, la dirigenza, la tifoseria con un pubblico molto caldo; la passione da parte dei giocatori e da parte di chi sta dietro, è una delle cose che mandano avanti lo sport ed è quello che poi permette di fare le cose bene. Quindi ho accettato la proposta anche in base alle esperienze che ho avuto negli anni precedenti, avendo affrontato l’anno scorso un campionato di B1 e venendo da una serie C, ho capito che quella della B2 comunque può essere una sfida ma anche una giusta categoria per me in questo momento. L’obiettivo che ho è sicuramente quello di migliorare e di divertirmi, motivo per cui mi ha portato a scegliere il Trestina Volley”.

