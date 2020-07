Sanita’ – il ringraziamento del Sindaco Bacchetta per il lavoro svolto dal dottor Silvio Pasqui alla guida della Usl Umbria 1: “con passione, impegno e amore per il territorio nei momenti piu’ difficili emergenza covid-19”

“La Regione dell’Umbria ha provveduto ieri alle nomine dei nuovi commissari delle Asl e aziende ospedaliere. Cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente il dottor Silvio Pasqui, Commissario Straordinario della Usl Umbria 1per il grande lavoro svolto in questi sei mesi del 2020 tra l’altro in piena emergenza Covid-19. Abbiamo vissuto momenti difficili, le nostre strutture sanitarie sono state investite da una emergenza nuova ed hanno reagito in maniera veramente eccellente. A loro deve andare e sempre il nostro ringraziamento. Il dottor Silvio Pasqui ha sempre guidato la Usl Umbria 1 con grande passione, professionalità, impegno ed amore per il territorio in questa fase difficile. Non dimenticheremo ciò che ha fatto e lo ringraziamo sentitamente per quello che ha realizzato nel corso di questi mesi.” E’ quanto dichiarato dal sindaco, Luciano Bacchetta, in riferimento all’attività svolta dal Dottor Silvio Pasqui alla guida della Usl Umbria 1 ed al termine del proprio mandato a seguito delle nuove nomine comunicate ieri dalla regione.

