Estate a Pietralunga – Eventi sotto le stelle, estemporanea di pittura e l’attesissimo Palio della Mannaja vivacizzano la bella stagione

Dal cinema sotto le stelle alle manifestazioni che ormai sono diventate tradizioni, sono tanti gli eventi estivi da non perdere a Pietralunga.

Il calendario realizzato dall’Associazione Pro Loco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, per i mesi di luglio e agosto, oltre a confermare gli appuntamenti che caratterizzano il Borgo, si presenta ricco di nuove proposte e realizzato su misura per grandi e piccini.

“Anche questa volta – riferisce l’assessore al turismo Federica Radicchi – l’Amministrazione ha collaborato fattivamente alla realizzazione concedendo il patrocinio e un contributo economico a sostegno degli eventi. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti in tempi celeri a costruire un’estate ricca di eventi per tutte le età e per ‘tutti i gusti’, instaurando un’efficiente collaborazione con un’altra importante Associazioni del nostro Paese”.

Entrando nel dettaglio degli eventi, il mese di luglio si anima con tre serate dal titolo “Pietralunga sotto le stelle…del cinema”, che saranno realizzate nell’anfiteatro, Monumento al Partigiano Umbro, alle ore 21.30. Il 12 luglio ci sarà il film di animazione, profondo e carico di significato, “Coco”, il 21 luglio un grande classico che non passa mai di moda, “Amici miei” e, infine, il 28 luglio “Perfetti sconosciuti”, una pellicola italiana divertente e provocatoria. Sempre a luglio altra serata speciale, ancora sotto le stelle, tutta dedicata al teatro. Rinnovando il successo dello scorso anno, il 25 luglio, l’associazione Pocket Opera di Gubbio propone una commedia del celebre Donizetti, alle ore 21.

Nel mese di agosto con l’iniziativa “Pietralunga, le tradizioni che rivivono” sono in programma l’ottava estemporanea di pittura il 1° e 2 agosto, con pittori provenienti da tutta Italia che animeranno il centro storico e la piazza del Paese, e, l’evento più atteso dai pietralunghesi e non solo, il Palio della Mannaja dal 3 al 9.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati