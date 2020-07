Ecclesia card: firmata oggi la convenzione con il Museo della Battaglia e di Anghiari

Si è tenuta mercoledì 1 luglio scorso la conferenza stampa di presentazione della convenzione con il Museo della Battaglia e di Anghiari che si aggiunge agli altri due musei della Regione Toscana già facenti parte del pacchetto della Ecclesia card: i Musei Civici Madonna del Parto di Monterchi il cui accordo risale al 17 settembre 2019 e il Museo Civico di Sansepolcro accordo siglato nel 2009 e rinnovato nel 2017. Ad illustrare l’accordo nel Salone Gotico del Museo l’Economo diocesano Gian Franco Scarabottini, Catia cecchetti ideatrice della carta Ecclesia, il Sindaco del Comune di Anghiari Alessandro Polcri e il Direttore Museo della Battaglia Gabriele Mazzi. Presente in sala anche l’Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Monterchi Manuela Malatesta.

Queste convenzioni – ha precisato Catia Cecchetti – si aggiungono alla Carta ecclesia, pacchetto promozionale attivato dal Museo diocesano e valido nella Regione Umbria e nella Toscana, che prevede agevolazioni in tutti i Musei Ecclesiastici Umbri MEU, nei Musei di Città di Castello, a Citerna, Sangiustino, Montone e Umbertide. Per un totale di 24 strutture museali civiche ed ecclesiastiche, pubbliche e private.

Le convenzioni tra i musei consentono al visitatore in modo semplice e veloce, una riduzione sul prezzo del biglietto di ingresso. Acquistando il ticket in una prima sede museale è possibile usufruire della riduzione nelle altre convenzionate semplicemente esibendo il biglietto che verrà datato e vidimato al front-office. La possibilità di usufruire della riduzione non ha un limite temporale.

Scopo della convenzione è prima di tutto una offerta culturale volta alla conoscenza di più territori la cui storia risulta essere vicina e collegata in modo da contribuire così allo sviluppo e alla movimentazione turistica in più città e nel territorio Alto-tiberino umbro e toscano; garantendo una positiva ricaduta in termini di presenze ed iniziative in rete per un territorio vasto e articolato.

Per questo motivo verrà a far parte del pacchetto Ecclesia anche il Museo della Battaglia e di Anghiari che ha come cardine del suo percorso espositivo la parte dedicata appunto alla battaglia che narra l’incompiuta rappresentazione pittorica di Leonardo da Vinci e l’importanza storica del fatto d’armi. E’ stato distribuito del materiale promozionale della nuova struttura convenzionata prodotto dal grafico Fabrizio Manis.

La Convenzione siglata con il Anghiari è un segnale importante –rimarca Catia Cecchetti – di apertura per un collegamento in rete sempre più esteso in grado di garantire anche una programmazione culturale e di veicolare turisti ma anche cittadini residenti alla scoperta del nostro patrimonio storico artistico, straordinariamente ricco.

