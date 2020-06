Negozi aperti e musica: anche estate in città riparte in linea con le misure anti covid

Molto attesa tra i ritorni della Fase tre, Estate in città 2020 prenderà ufficialmente il via giovedì 2 luglio 2020 con il classico DJ Shopping, negozi aperti in notturna e musica per le vie del centro.

“Nel rispetto di tutte le misure di sicurezza Anti Covid, Estate in città non mancherà l’appuntamento con i tifernati e ci auguriamo anche con i turisti” dichiara l’assessore al Turismo e Commercio Riccardo Carletti, in vista della serata di giovedì 2 luglio. “Sono molto contento del fatto che c’è voglia di ripartire e che le misure, a volte complesse, anti-contagio non abbiamo scoraggiato nessuno anzi costituiscano una sfida ad andare avanti. Estate in città rappresenta un momento classico della nostra estate e abbiamo voluto iniziare con la musica e i negozi aperti che hanno sempre incontrato l’apprezzamento sia dei giovani che delle famiglie. Speriamo che in tanti siano presenti in centro dato che la serata sarà all’insegna dell’animazione e degli acquisti, grazie anche collaborazione del Consorzio Pro-centro e degli operatori commerciali”. “Il programma è ancora in fase di definizione e chiaramente sarà meno articolato per la situazione generale ma sono certo che incontrerà il gusto del pubblico. Presto presenteremo il depliant con il calendario degli appuntamenti”. Il primo, giovedì 2 luglio, si intitola “Musica per le strade del centro” e prevede postazioni in Piazza Matteotti dove saranno presenti Dj Nos e Graziano deejay, in Piazza Fanti Dj Kerobe e Dj Unlimited and Sad Stardust live, in Piazza Gabriotti Dj Set e Filippo Poderini live, in Corso Vittorio Emanuele Ras Meo e Lory B., Dj Dany B. & The years & Awardz, in Piazza Della Gramiglia Dj Alex e Dj Ph, in Piazza San Francesco Dj Set, in Piazza Gioberti Dj Matteo Berrettoni, in via Angeloni Dj Marco B.

Nel corso della serata di giovedì 2 luglio su Largo Gildoni è previsto anche l’evento “L’eredità di Silvana”, curato da Moira Lena Tassi, nel corso del quale sarà presentato il libro “Il tuo sorriso ribelle”, scritto dal marito, il giornalista Fabrizio Paladino, con ospite clou, direttamente da X Factor, Annalisa Baldi, che canterà in onore di Silvana. Anche la musica di Fabio Battistelli e Stefano Falleri accompagnerà l’appuntamento insieme alle esibizioni della Scuola di Danza Lama guidata da Silvia Del Bene. E poi da non perdere sarà il racconto di Giovanna e della sua battaglia contro il tumore che dura ormai da 20 anni. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla ricerca contro il cancro della Fondazione Ieo-Ccm di Milano.

