Il bordone a Città di Castello in cammino con i pellegrini verso Assisi fino a Roma

Il bordone, l’antico compagno di viaggio del pellegrino e oggi simbolo della rinascita dei Cammini è arrivato ad Assisi e sta continuando il suo viaggio verso Roma. Mercoledì 24 giugno è passato anche a Città di Castello nelle mani di Paola e Ivano. Desiderio di ricerca, passione per la natura ed il cammino, tanta gioia e fatica sulle gambe sono gli elementi che accomunano il gruppo che accompagna il bordone. Tra di loro troviamo Ilaria Canali (fondatrice del gruppo Rete delle Donne in Cammino e Ragazze in gamba e Consigliere nazionale FederTrek), Vienna Cammarota (guida e responsabile regionale Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) ed Elena T., pellegrina silenziosa dalla forte spiritualità sul cammino francescano che aveva portato il bordone nella tappa Pieve Santo Stefano-Pian della Capanna. Ad accogliere il gruppo c’erano le guide Aigae Claudio Milli e Angelica Lombardo de Le Rose di Gerico ed il consigliere comunale Massimo Minciotti.

