Esclusivo: Luca Secondi (vice sindaco Città di Castello) “pronto progetto politico per favorire stretta sinergia tra Altotevere Umbro e Valtiberina Toscana. Lavori pubblici, volano per la ripartenza”

“Con la fase 3 e la ripresa dei lavori pubblici che coinvolgono il nostro territorio, proviamo a gettare le basi per pensare ad un futuro meno incerto” si esprime così il vice sindaco di Città di Castello e assessore ai lavori pubblici Luca Secondi “stiamo investendo risorse importanti, che serviranno a migliorare l’edilizia pubblica e scolastica, la viabilità, l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione, previsto anche un ulteriore stralcio per il restauro delle mura urbiche, che ci consentirà di terminare un opera, iniziata da anni. Soddisfazione anche per la conclusione della vicenda legata al lascito Mariani era un obbligo morale, per questa amministrazione, chiudere un percorso iniziato anni fa, ora che l’iter per l’assegnazione è terminato, possiamo dire che quanto deciso rispetta la volontà testamentaria. Siamo oramai giunti al termine di questo mandato amministrativo e molte delle promesse fatte in campagna elettorale sono state rispettate, sono sincero personalmente mi ritengo soddisfatto del lavoro svolto ma l’ultima parola, in questo senso, spetta ai nostri concittadini. Ora è il tempo di costruire un nuovo percorso” conclude Secondi “personalmente lavorerò per un progetto che veda una sempre più stretta sinergia tra Altotevere Umbro e Valtiberina Toscana. La pandemia ci ha insegnato che il nostro è un territorio unico, che va oltre i confini regionali, sono tanti i punti in comune che abbiamo l’obbligo di sviluppare insieme. Niente tavoli tecnici” conclude Secondi “ma un progetto serio, condiviso, e sopratutto realizzabile, che ponga le basi per una collaborazione vera ed efficiente e che possa favorire lo sviluppo armonico dell’intero territorio. Abbiamo idee chiare, a cui stiamo lavorando da tempo e che comunicheremo al momento opportuno”

