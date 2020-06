Tra sabato e domenica 700 utenti alla piscina comunale

Sono stati quasi 700 gli utenti che hanno scelto la piscina comunale di Città di Castello sabato e domenica come antidoto al caldo intenso del fine settimana. “La stagione estiva è partita con i migliori auspici, nel segno di un legame tra la comunità tifernate e l’impianto che ogni anno è testimoniato dai numeri davvero importanti che registrano le attività gestite da Polisport”, commenta l’assessore allo Sport Massimo Massetti nel sottolineare “l’educazione e la correttezza mostrata dagli utenti, che hanno rispettato tutte le disposizioni a tutela della salute pubblica dettate dall’emergenza da Covid-19”. Nella mattinata di giovedì 2 luglio la nuova organizzazione dei servizi della piscina comunale e l’attività dei centri estivi sportivi gestiti da Polisport in collaborazione con la cooperativa La Rondine saranno presentati ufficialmente alla presenza del presidente del Coni umbro Domenico Ignozza, dell’assessore allo Sport Massimo Massetti e degli amministratori unici di Polisport, Stefano Nardoni, e di Sogepu, Cristian Goracci. Per informazioni sui servizi della piscina comunale è possibile rivolgersi a Polisport attraverso il recapito telefonico 075.8550785 e l’indirizzo di posta elettronica info@polisport.net.

