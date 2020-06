Pubblicato l’avviso per la concessione d’uso degli impianti sportivi di proprietà comunale

E’ stato pubblicato dal Comune di Umbertide l’avviso per la concessione nel prossimo quinquennio di impianti sportivi di proprietà comunale. Gli impianti interessati dall’avviso sono: Stadio Morandi; Stadio comunale di Pierantonio; Stadio comunale di Montecastelli; Stadio comunale di Calzolaro; Palazzetto dello Sport di via Morandi e palestra di via Tusicum annessa al Campus “Leonardo Da Vinci”; Palestra di Pierantonio; Palestra di via Montessori e Palestra scuola elementare di via Di Vittorio; palestra piano inferiore Palazzetto di via Morandi.

Per partecipare all’avviso i soggetti interessati dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato contenente la documentazione amministrativa richiesta, l’offerta tecnica-qualitativa e l’offerta economica, tramite servizio postale, a mezzo raccomandata o consegna a mano entro e non oltre le ore 12.00 del 15 luglio, con indicate la denominazione del soggetto concorrente e l’indirizzo Pec.

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Umbertide (PG) – Ufficio Protocollo – Piazza Matteotti 1 – 06019 Umbertide (PG).

In tutti i casi farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo aperto dalle 8,30 alle 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,30 alle 17,30 nei giorni di martedì e giovedì.

Per la consegna a mano del plico dovrà essere preso appuntamento telefonando ai numeri 075 9419243 – 075 9419241.

Dovendo presentare un progetto di gestione dell’impianto è inoltre necessario effettuare un sopralluogo concordandolo con il Comune. Il termine per l’inoltro della richiesta di sopralluogo è tassativo e la richiesta per effettuarlo deve essere presentata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Umbertide: comune.umbertide@postacert.umbria.it La richiesta del sopralluogo è possibile solo se viene inoltrata in forma scritta entro non oltre le ore le ore 12:00 dell’8 luglio. Entro tale data potranno essere richiesti quesiti/chiarimenti relativi all’avviso.

L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Umbertide nella sezione “Avviso Pubblico” e su Amministrazione Trasparente sezione “Beni Immobili e Gestione Patrimonio” sottosezione “Patrimonio immobiliare”.

Tenuto conto dell’obbligo del concessionario di adeguarsi a tutte le disposizioni in tema di Covid-19 in relazione ai propri associati, ai frequentatori della struttura, al personale addetto e a qualsivoglia utente della struttura, il Comune per la stagione sportiva 2020/2021 riconoscerà un maggior contributo pari al 10% di quello offerto in sede di gara.

Gli interessati potranno avere ogni ulteriore informazione rivolgendosi alla responsabile del Servizio Contratti, dottoressa Simonetta Boldrini (tel. 075/ 9419230), durante l’orario di apertura degli uffici. Ogni più dettagliata informazione relativa agli impianti sportivi potrà essere richiesta contattando il Responsabile del settore, dottor Gabriele Violini (tel 075/9419239), durante l’orario di apertura degli uffici.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati