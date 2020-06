Pallavolo serie B/M: Leonardo Di Renzo rinnova il suo impegno con Ermgroup San Giustino

Dopo Rinaldo Conti anche il libero Leonardo Di Renzo rinnova il suo impegno con Ermgroup San Giustino per la stagione 2020-2021. Anch’egli veterano, al suo secondo anno consecutivo nella realtà altotiberina, è pronto per ripartire con grande entusiasmo. “Ho deciso di rimanere a San Giustino perchè mi sono trovato bene con la società e perché il loro progetto di riportare la pallavolo che conta è ambizioso e a me piacciono le sfide!- prosegue Di Renzo– Giocare in un palazzetto dove il tifo non si tira mai indietro è veramente bello. Non so come potrà essere la prossima stagione visto che il COVID-19 ha scombussolato tutto ma noi faremo il massimo!”.

