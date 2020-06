Calcio Eccellenza: a Lama si riparte, con grandi ambizioni

Lama, dal punto di vista calcistico è pronta a ripartire. Squadra già costruita rosa di qualità e sopratutto tanta voglia di stupire. Si proverà a mantenere alto il livello, come già fatto negli utlimi campionati, questo grazie a giocatori di grande esperienza e qualità, come Morvidoni, che vanta tante stagioni in serie D, dove ha vestito tra le altre le maglie di Trestina e Sansepolcro. In attesa del via libera definitivo, che possa far tornare il pubblico, sempre numeroso, sugli spalti del Polchi Laurenzi

