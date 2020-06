Umbra acque spa: il plauso del sindaco Bacchetta e dell’assessore all’ambiente Massetti per il lavoro svolto dal consiglio di amministrazione in sinergia con le istituzioni

“Risultati che fanno ben sperare per il futuro, soprattutto adesso in questa fase delicata e decisiva di ripartenza in cui la massima attenzione di tutti, istituzioni e società di gestione di servizi pubblici e privati dovrà essere rivolta ai sostegni ed interventi per aziende e famiglie di tutta la nostra comunità. Il lavoro portato avanti in questi anni da Umbra Acque S.P.A., dai suoi amministratori, dirigenti, tecnici ed operatori a vari livelli è senza dubbio apprezzabile e certificato anche dai risultati in termini economici emersi dall’assemblea dei soci che ieri mattina ha approvato il Bilancio di Esercizio 2019. Ora assieme a tutte le istituzioni come abbiamo sempre fatto in maniera sinergica, crediamo, si dovrà proseguire sulla strada della ottimizzazione dei servizi, il potenziamento e miglioramento della rete e dei presidi territoriali a contatto con i cittadini. Noi come sempre faremo la nostra parte con senso di responsabilità avendo sempre di fronte il bene dei cittadini e delle famiglie in primo luogo”. E’ quanto dichiarato dal sindaco Luciano Bacchetta e dall’assessore all’Ambiente, Massimo Massetti, che ieri in rappresentanza del comune tifernate ha partecipato in “streaming” all’assemblea degli azionisti di Umbra Acque Spa. Bacchetta e Massetti colgono infine occasione per ringraziare il Presidente della Società, Gianluca Carini e l’amministratrice delegata, Tiziana Buonfiglio per i lavoro svolto in questi anni. CDCNOT/20/06/27/COMINLINEA/268/GGAL

