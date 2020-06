Scomparsa del Professor Franco Biancarelli Martinelli, cordoglio da parte di Sindaco e Giunta

Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco Luciano Bacchetta e dalla giunta municipale per la scomparsa del Professor Franco Biancarelli Martinelli. “Docente, dirigente scolastico, di grande raffinatezza culturale, il Professor Biancarelli si è sempre distinto per il senso di appartenenza alla comunità tifernate e quella limitrofa di Apecchio dove ha ricoperto il ruolo di sindaco. Comunità locali che oggi si stringono attorno alla famiglia, alla moglie Bruna e ai figli Amilcare e Roberto, nel rinnovare le più sentire condoglianze e vicinanza in questo momento di profondo dolore”, ha concluso il sindaco Luciano Bacchetta che si unisce al cordoglio del primo cittadino di Apecchio, Vittorio Nicolucci.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati