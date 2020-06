Sale l’attesa per la notte romantica di Anghiari: tutto pronto per l’appuntamento di questa sera.

Atmosfera magica, candele accese, locali allestiti a tema, negozi aperti fino a tarda sera: Anghiari si prepara a festeggiare la Notte Romantica, evento nazionale organizzato dall’associazione “I Borghi più Belli d’Italia”. Un’occasione per ripartire, nel rispetto delle norme nazionali di contenimento del Covid-19, un modo per lasciarsi travolgere da un’atmosfera unica. Sarà un San Valentino d’estate, con candele accese lungo la famosa “Croce di Anghiari” sino al cuore del Borgo Medioevale, attraversando ogni scorcio e ogni vicolo del centro storico. Bar, ristoranti, musei e attività commerciali rimarranno aperti fino a tarda sera per regalare ai partecipanti una serata all’insegna del romanticismo, della buona cucina, della musica e dell’arte. I locali saranno allestiti a tema e proporranno una romantica cena a lume di candele per ricreare la magia dell’amore in un’Anghiari incantevole. Spazio a creatività e fantasia per la prima festa che il borgo torna a festeggiare dopo le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria. Appuntamento questa sera alle 20 per la notte più romantica d’estate.

