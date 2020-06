Mirko Pescari (capogruppo PD) “cinema all’aperto, bene se a CDCinema si uniscono anche altri”

Questa sarà un’estate particolare in cui dovremo confrontarci con gli effetti dell’emergenza Coronavirus. Un’estate che vede e vedrà il nostro centro storico protagonista per i tanti tifernati che stanno vivendo a pieno la nostra città e per i quali sarà fondamentale il contributo e il lavoro delle tante associazioni culturali che da anni si occupano di rendere ricco il programma estivo di eventi e iniziative.

Il Cinema d’estate è ormai da molti anni tratto caratterizzante delle estati tifernati che appassiona cittadini e spettatori; è per questo necessario predisporre una programmazione basata sulla collaborazione tra un’associazione come Cdc cinema che da oltre 12 anni porta il Cinema d’estate a Città di Castello e un privato che ha contribuito a riaprire il cinema nella nostra città.

Abbiamo osservato negli ultimi giorni in proposito un programma che non persegue gli obiettivi condivisi. Consapevoli che sia necessaria una programmazione coordinata e condivisa tra le parti, nell’interesse dei cittadini, siamo certi che la saggezza dell’Amministrazione Comunale ricondurrà tutti nella giusta direzione.

